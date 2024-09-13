Владимир Гомельский: Паскуаль думал, что «Бешикташ» они тапками закидают

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче «Зенита» и «Бешикташа» в Суперкубке Единой лиги. Встреча закончилась победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 83:80.

«Когда я посмотрел матч УНИКС — «Бешикташ», я был уверен, что никакой борьбы не будет. Ошибся в корне! Паскуаль, думая так же, что Бешикташ они быстро тапками закидают, смело экспериментировал с составом команды.

Однако вчера «Бешикташ» показал быстрый, современный баскетбол. И «Зенит» этого не ожидал. За две минуты до конца матча счет был 77:77. И если бы не два попадания Ксавьера Муна, причём тяжёлых, то трудно сказать, чем бы всё это закончилось», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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