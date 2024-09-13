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Владимир Гомельский: Паскуаль думал, что «Бешикташ» они тапками закидают

Владимир Гомельский: Паскуаль думал, что «Бешикташ» они тапками закидают
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче «Зенита» и «Бешикташа» в Суперкубке Единой лиги. Встреча закончилась победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 83:80.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
12 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 80
Бешикташ
Стамбул
Зенит: Мун - 21, Бэйкон - 21, Спеллмен - 15, Фрейзер - 12, Пойтресс - 6, Хантер - 5, Жбанов - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Воронцевич
Бешикташ: Мэтьюс - 17, Морган - 13, Оллмен - 10, Нидхэм - 10, Мартин - 10, Терри - 7, Слева - 5, Конан - 5, Арслан - 3, Элезай, Угурлу, Аксу

«Когда я посмотрел матч УНИКС — «Бешикташ», я был уверен, что никакой борьбы не будет. Ошибся в корне! Паскуаль, думая так же, что Бешикташ они быстро тапками закидают, смело экспериментировал с составом команды.

Однако вчера «Бешикташ» показал быстрый, современный баскетбол. И «Зенит» этого не ожидал. За две минуты до конца матча счет был 77:77. И если бы не два попадания Ксавьера Муна, причём тяжёлых, то трудно сказать, чем бы всё это закончилось», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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