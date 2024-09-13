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Леброн отреагировал 11 однотипными смайлами на анонс «Майами» установки статуи Уэйду

Леброн отреагировал 11 однотипными смайлами на анонс «Майами» установки статуи Уэйду
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на решение команды НБА «Майами Хит» установить статую в честь Дуэйна Уэйда. На своей странице в социальных сетях Джеймс разместил 11 смайлов в виде аплодисментов.

Фото: Страница Леброна Джеймса в социальных сетях

Джеймс и Уэйд были товарищами по «Хит» с 2010 по 2014 год. Леброн за время пребывания в «Майами» завоевал два чемпионских титула. Дуэйн вместе с командой из Флориды трижды становился чемпионом НБА.

Помимо «Майами», за время карьеры Уэйд выступал в таких командах, как «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Завершил карьеру, будучи игроком «Хит» в 2019 году.

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