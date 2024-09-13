Ведищев высказался о предстоящем матче «Локомотива-Кубань» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча с сербским клубом «Црвена Звезда» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Игра состоится сегодня, 13 сентября. Её начало запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

«Сегодня нам будет с этим соперником непросто. Но слабые стороны у них тоже есть. Наша задача — сыграть умно, командно, использовать те наработки, которые мы вчера наигрывали на тренировке — и тогда мы сможем рассчитывать на победу», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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