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Владимир Гомельский назвал трёх игроков «Зенита», которым нужно похудеть

Владимир Гомельский назвал трёх игроков «Зенита», которым нужно похудеть
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о новичках петербургского «Зенита» Омари Спеллмене, Дуэйне Бэйконе и Алексе Пойтрессе.

«Одно соображение, которое я хотел бы добавить. Новички «Зенита»… понимаете, Омари Спеллмену, Дуэйну Бэйкону и в какой-то степени даже Алексу Пойтрессу необходимо худеть. Они обладают высокой прыгучестью. И прыгнуть один раз могут. Но то, что называется серийная прыгучесть, из-за излишков веса отсутствует.

В общем, до начала сезона «Зенит» должен постараться привести своих новичков в боевую готовность», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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