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Ведищев ответил, в каком случае «Црвена Звезда» победила бы ЦСКА в Суперкубке ЕЛ

Ведищев ответил, в каком случае «Црвена Звезда» победила бы ЦСКА в Суперкубке ЕЛ
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Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мыслями о недавнем матче между ЦСКА и «Црвеной Звездой». Встреча состоялась 12 сентября в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ. Армейцы победили со счётом 94:92 (23:11, 23:25, 26:26, 22:30).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
12 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
94 : 92
Црвена Звезда
Белград
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Илич, Даум, Плавшич, Костич, душ Сантуш

«Црвена Звезда» – очень опытный соперник, постоянный участник Евролиги. В плане движения мяча — это, на мой взгляд, одна из лучших команд на Суперкубке. Вчера с ЦСКА они сделали 25 результативных передач.

А вторая половина того матча однозначно осталась за «Црвеной Звездой». Если бы не неудачное начало, они вполне могли выиграть», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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