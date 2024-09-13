Ведищев ответил, в каком случае «Црвена Звезда» победила бы ЦСКА в Суперкубке ЕЛ

Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мыслями о недавнем матче между ЦСКА и «Црвеной Звездой». Встреча состоялась 12 сентября в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ. Армейцы победили со счётом 94:92 (23:11, 23:25, 26:26, 22:30).

«Црвена Звезда» – очень опытный соперник, постоянный участник Евролиги. В плане движения мяча — это, на мой взгляд, одна из лучших команд на Суперкубке. Вчера с ЦСКА они сделали 25 результативных передач.

А вторая половина того матча однозначно осталась за «Црвеной Звездой». Если бы не неудачное начало, они вполне могли выиграть», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».