Инсайдер объяснил, почему Бронни Джеймс будет играть в фарм-клубе «Лейкерс» в новом сезоне

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин считает, что атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс станет выступать в Лиге развития НБА (G-лиге).
Согласно его информации, Бронни будет выступать в G-лиге, поскольку он продемонстрировал невпечатляющее выступление в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.
Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джей Джей Редик высказался о том, насколько сильно он беспокоится о состоянии игроков своей команды — Леброна и Дэвиса — перед началом регулярного чемпионата НБА.