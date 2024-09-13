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Инсайдер объяснил, почему Бронни Джеймс будет играть в фарм-клубе «Лейкерс» в новом сезоне

Инсайдер объяснил, почему Бронни Джеймс будет играть в фарм-клубе «Лейкерс» в новом сезоне
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Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин считает, что атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс станет выступать в Лиге развития НБА (G-лиге).

Согласно его информации, Бронни будет выступать в G-лиге, поскольку он продемонстрировал невпечатляющее выступление в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джей Джей Редик высказался о том, насколько сильно он беспокоится о состоянии игроков своей команды — Леброна и Дэвиса — перед началом регулярного чемпионата НБА.

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