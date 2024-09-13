Кендрик Перкинс назвал топ-5 лучших иностранных игроков в истории НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс представил собственную пятёрку лучших иностранных игроков в истории североамериканской лиги. Об этом он сообщил в эфире телеканала ESPN.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

2. Хаким Оладжьювон («Хьюстон Рокетс»);

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);

4. Дирк Новицки («Даллас Маверикс»);

5. Ману Джинобили («Сан-Антонио Спёрс»).

Напомним, Йокич в составе сборной Сербии стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже. В полуфинале сербы во главе с Джокером были близки к тому, чтобы обыграть США, но в итоге уступили со счётом 91:95, а в матче за третье место подопечные Светислава Пешича обыграли Германию (93:83).