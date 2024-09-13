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Кендрик Перкинс назвал топ-5 лучших иностранных игроков в истории НБА

Кендрик Перкинс назвал топ-5 лучших иностранных игроков в истории НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс представил собственную пятёрку лучших иностранных игроков в истории североамериканской лиги. Об этом он сообщил в эфире телеканала ESPN.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Хаким Оладжьювон («Хьюстон Рокетс»);
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
4. Дирк Новицки («Даллас Маверикс»);
5. Ману Джинобили («Сан-Антонио Спёрс»).

Напомним, Йокич в составе сборной Сербии стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже. В полуфинале сербы во главе с Джокером были близки к тому, чтобы обыграть США, но в итоге уступили со счётом 91:95, а в матче за третье место подопечные Светислава Пешича обыграли Германию (93:83).

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