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«Црвена Звезда» победила «Локомотив-Кубань» в Суперкубке ЕЛ с отрывом в 10 очков

«Црвена Звезда» победила «Локомотив-Кубань» в Суперкубке ЕЛ с отрывом в 10 очков
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоялась игра в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счётом 86:76 (23:16, 22:27, 20:16, 20:17) в пользу сербской команды.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 86
Црвена Звезда
Белград
Локомотив-Кубань: Джонсон - 19, Миллер - 17, Кливленд - 11, Квитковских - 10, Мартюк - 8, Уэйли - 5, Елатонцев - 3, Емченко - 3, Ведищев, Темиров, Узинский, Андерсон
Црвена Звезда: Добрич - 20, Плавшич - 16, Миллер-Макинтайр - 11, душ Сантуш - 10, Давидовац - 9, Митрович - 8, Кэнэн - 5, Лазич - 4, Даум - 2, Калинич - 1, Илич, Костич

Самым результативным игроком в составе сербского клуба стал лёгкий форвард Огньен Добрич. В ходе игры ему удалось набрать 20 очков, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Локо» стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон. За время матча Би Джей смог набрать 19 очков, сделать два подбора, а таже совершить две передачи.

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