«Црвена Звезда» победила «Локомотив-Кубань» в Суперкубке ЕЛ с отрывом в 10 очков

Сегодня, 13 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоялась игра в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счётом 86:76 (23:16, 22:27, 20:16, 20:17) в пользу сербской команды.

Самым результативным игроком в составе сербского клуба стал лёгкий форвард Огньен Добрич. В ходе игры ему удалось набрать 20 очков, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Локо» стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон. За время матча Би Джей смог набрать 19 очков, сделать два подбора, а таже совершить две передачи.