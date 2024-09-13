Назван звёздный игрок, интерес к которому проявляет «Голден Стэйт»

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик назвал популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), интерес к которому проявляет руководство «Голден Стэйт Уорриорз».

«Джимми Батлер следующим летом станет свободным агентом. Ему не удалось договориться с клубом о продлении контракта. «Уорриорз» проявляют интерес к нему. Они, вероятно. сделали пару звонков в Майами этим летом», — приводит слова Мика портал Hoops Wire.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Джимми принял участие в 60 матчах. В среднем за игру он набирал 20,8 очка, делал 5,3 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.