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Назван звёздный игрок, интерес к которому проявляет «Голден Стэйт»

Назван звёздный игрок, интерес к которому проявляет «Голден Стэйт»
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Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик назвал популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), интерес к которому проявляет руководство «Голден Стэйт Уорриорз».

«Джимми Батлер следующим летом станет свободным агентом. Ему не удалось договориться с клубом о продлении контракта. «Уорриорз» проявляют интерес к нему. Они, вероятно. сделали пару звонков в Майами этим летом», — приводит слова Мика портал Hoops Wire.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Джимми принял участие в 60 матчах. В среднем за игру он набирал 20,8 очка, делал 5,3 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

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