УНИКС победил «Зенит» в Суперкубке Единой лиги с отрывом в шесть очков

Сегодня, 13 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоялась игра в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18).

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком «Зенита» стал американский атакующий защитник Ксавьер Мун. За время встречи Ксавьеру удалось набрать 21 очко, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.