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УНИКС победил «Зенит» в Суперкубке Единой лиги с отрывом в шесть очков

УНИКС победил «Зенит» в Суперкубке Единой лиги с отрывом в шесть очков
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоялась игра в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
13 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 72
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 24, Найт - 12, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Д. Кулагин - 6, Торопов - 6, Тэйлор - 5, Лопатин - 5, Беленицкий - 1, Комолов, Илюк, Стуленков
Зенит: Мун - 21, Пойтресс - 11, Спеллмен - 10, Бэйкон - 10, Хантер - 9, Фрейзер - 8, Захаров - 3, Щербенев, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Воронцевич

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком «Зенита» стал американский атакующий защитник Ксавьер Мун. За время встречи Ксавьеру удалось набрать 21 очко, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.

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