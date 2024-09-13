Ассоциация игроков Евролиги назовёт одну из наград в честь экс-баскетболиста ЦСКА

Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) во время седьмой ежегодной генеральной ассамблеи приняла решение назвать одну из наград в честь бывшего центрового московского ЦСКА Кайла Хайнса. Об это сообщает издание Eurohoops.

Имя Кайла Хайнса будет носить награда «Самый уважаемый игрок», которую американский центровой ежегодно получал с момента введения данного звания, то есть четыре раза.

Напомним, Кайлу Хайнсу 38 лет. На профессиональном уровне американский игрок играл с 2008 по 2024 год. За время своей карьеры Кайл играл в составах таких команд, как «Вероли», «Брозе», ЦСКА, «Олимпиакос» и «Милан».

Хайнс трижды признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги, а также был включён в Зал славы Единой лиги ВТБ.