Джини Басс: учитывая выступление Леброна на Олимпиаде, он может стать величайшим в истории

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс предположила, что после впечатляющего выступления Леброна Джеймса на летних Олимпийских играх в Париже он может считаться величайшим игроком в истории.

«Я с нетерпением жду, что скажет наш новый главный тренер Джей Джей Редик. Сезон определенно обещает быть интересным. В конце концов, Леброн, учитывая то, как он играл на Олимпийских играх, может стать величайшим игроком в истории», — приводит слова Басс газета Los Angeles Times.

Напомним, Леброн Джеймс выступил на Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды США и в третий раз стал олимпийским чемпионом.