Президент Единой лиги Кущенко: мы удерживаем качественный баскетбол в условиях изоляции

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил, как российским клубам и сборным удаётся справляться с международной изоляцией.

«Нам надо удерживать качественный баскетбол в лиге. Пока мы с этим справляемся, привлекаем иностранные клубы на предсезонные турниры, несмотря на тяжёлую логистику. Суперкубок Единой лиги — лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, как наши команды выглядят на фоне достойных соперников из Евролиги и Еврокубка.

По поводу сборных — надо понимать, что если изоляция совсем надолго, то надо развивать ближайший резерв, молодёжь 18–20 лет. Надо с ними работать, давать им время.

Мы сделали молодёжную Единую лигу международной как раз для того, чтобы развивать этот возрастной кластер. Напоминаю, что 95% игроков сборных U18, U20 и основной команды выступают в Единой лиге», — приводит слова Кущенко портал «Матч ТВ».