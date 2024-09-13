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Президент Единой лиги Кущенко хотел бы видеть нового чемпиона в предстоящем сезоне

Президент Единой лиги Кущенко хотел бы видеть нового чемпиона в предстоящем сезоне
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что хотел бы видеть нового чемпиона в предстоящем сезоне.

«Да, это же очень хорошо [что нет явного фаворита перед началом сезона]. Раньше можно было заранее размышлять о чемпионе, а сейчас три сезона — три разных победителя. Надеемся, будет ещё один новый (смеётся). Очень хорошо усилился «Зенит», классно выглядит УНИКС, ЦСКА пересобрал команду, «Локомотив‑Кубань» интересен с новой конструкцией. Остальные команды точно создадут конкуренцию. Напоминаю, что этот регулярный сезон пройдёт в четыре круга, это и будет Х‑фактором. В 12 игроков в составе такую дистанцию пройти будет очень тяжело. Будет важна ротация, игра молодежи, воспитанников», — приводит слова Кущенко портал «Матч ТВ».

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