Экс-игрок «Уорриорз» заявил, что Карри читает негативные комментарии о себе для мотивации

Чемпион Евролиги 2017 года в составе «Фенербахче» и бывший игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Экпе Юдо рассказал, что лидер команды Стефен Карри во время тренировок читает негативные комментарии о себе в социальных сетях, чтобы получить дополнительную мотивацию.

«Я слышал, что Стефен [во время тренировки] может заглянуть в социальные сети [прочитать негативные комментарии], а потом выйти на площадку и сделать восемь «трёшек». Что вы на это скажете?» — приводит слова Экпе портал The Sports Rush.

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.