«G-лига вторая лучшая лига мира? Лол, даже не близко». Майк Джеймс ответил чемпиону НБА

34-летний американский разыгрывающий БК «Монако» Майк Джеймс ответил на спорное заявление чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Хуана Тоскано-Андерсона. Ранее тот поделился мнением о том, что G-лига является второй по силе лигой мира.

«Лол, даже не близко. Слишком мало людей думают так же, как он», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Хуан вместе с другими представителями G-лиги принимает участие в Межконтинентальном кубке ФИБА, который проходит в Сингапуре.

Майк Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона Евролиги. В прошедшем сезоне американец демонстрировал следующие средние статистические показатели: игрок набирал 17,9 очка, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи.