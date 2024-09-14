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Джейсон Тейтум назвал игрока НБА, который мог бы сделать успешную карьеру в реслинге

Джейсон Тейтум назвал игрока НБА, который мог бы сделать успешную карьеру в реслинге
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который мог бы сделать успешную карьеру в реслинге.

«Я люблю его до смерти — это Дрэймонд Грин», — приводит слова Тейтума портал Clutch Points.

Напомним, Дрэймонд Грин играет на позиции тяжёлого форварда. Он выступает в клубе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года. В составе этой команды Грин стал четырёхкратным чемпионом НБА, трижды принимал участие в Матче всех звёзд, а также был признан лучшим оборонительным игроком в 2017 году.

Ранее Грин назвал игрока «Голден Стэйт», чей номер должен быть выведен из обращения.

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