Экс-игрок НБА Митчелл Уиггинс скончался на 64-м году жизни

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Митчелл Уиггинс, являющийся отцом форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса, скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает аккаунт warriorsworld на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Митчелл Уиггинс играл на позиции атакующего защитника. Он был выбран на драфте НБА в 1983 году в первом раунде под 23-м номером. Митчелл выступал с североамериканской лиге до 1992 года, после чего перешёл в Греческую баскетбольную лигу. За это время ему удалось поиграть в составах таких команд, как «Чикаго Буллз», «Хьюстон Рокетс» и «Филадельфия Сиксерс». Также Митчелл является серебряным призёром чемпионата мира – 1982.