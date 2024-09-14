Джерси Бронни Джеймса с дебюта в Летней лиге НБА продано на аукционе за $ 38,4 тыс.

Официальный сайт аукционного дома Sothbey's опубликовал сумму, за которую было куплено джерси 19-летнего атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса (сына легендарного лёгкого форварда «озёрных» Леброна Джеймса), в котором тот дебютировал в Летней лиге НБА.

Как сообщается, этот лот был продан 13 сентября за $ 38,4 тыс., что составляет чуть менее 3,5 млн. руб. в переводе на денежные единицы Российской Федерации.

Дебют Бронни в Летней лиге НБА состоялся 12 июля 2024 года в матче с «Хьюстон Рокетс». «Лейкерс» уступили в этой встрече со счётом 80:99, на счету Бронни Джеймса восемь очков, пять подборов и два перехвата.