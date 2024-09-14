В Сети распространилась запись, как Леброн Джеймс выругался на Кайри Ирвинга в 2021 году

В Сети распространилась запись, как 39-летний звёздный четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», во время игры с командой «Бруклин Нетс» в 2021 году вступил в конфликт с разыгрывающим клуба из Нью-Йорка Кайри Ирвингом.

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Напомним, Леброн и Кайри провели вместе три успешных сезона в составе «Кливленд Кавальерс», включая победу в НБА 2016 года над «Голден Стэйт Уорриорз», когда «Кавальерс» смогли выиграть финал, уступая со счётом 1-3.

22 августа 2017 года Ирвинг был обменян в «Бостон Селтикс» на Айзею Томаса, Анте Жижича, Джея Краудера и драфт-пик первого раунда 2018 года. С 2023 года выступает за «Даллас Маверикс».