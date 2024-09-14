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«Золото проигрывают, бронзу выигрывают». В «Зените» оценили игру за 3-е место в Суперкубке

«Золото проигрывают, бронзу выигрывают». В «Зените» оценили игру за 3-е место в Суперкубке
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что ожидает от «Зенита» победу в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ с сербской командой «Црвена Звезда».

«Хороший баскетбол показали с УНИКСом, никакой не предсезонный, а настоящий, боевой. «Зенит» сгубило то, что десять атак прошли без единого набранного очка. Можно было бы легко набрать хотя бы 12 очков, а мы проиграли шесть. Что называется, без поражений нет побед. Завтра будет интересный матч с «Црвеной Звездой» за бронзу. В выходной день будет гораздо больше зрителей, баскетбол этого заслуживает. Золото проигрывают, а бронзу выигрывают», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

13 сентября УНИКС победил «Зенит» со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). УНИКС встретится с ЦСКА в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
13 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 72
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 24, Найт - 12, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Д. Кулагин - 6, Торопов - 6, Тэйлор - 5, Лопатин - 5, Беленицкий - 1, Комолов, Илюк, Стуленков
Зенит: Мун - 21, Пойтресс - 11, Спеллмен - 10, Бэйкон - 10, Хантер - 9, Фрейзер - 8, Захаров - 3, Щербенев, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Воронцевич
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