«Золото проигрывают, бронзу выигрывают». В «Зените» оценили игру за 3-е место в Суперкубке

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что ожидает от «Зенита» победу в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ с сербской командой «Црвена Звезда».

«Хороший баскетбол показали с УНИКСом, никакой не предсезонный, а настоящий, боевой. «Зенит» сгубило то, что десять атак прошли без единого набранного очка. Можно было бы легко набрать хотя бы 12 очков, а мы проиграли шесть. Что называется, без поражений нет побед. Завтра будет интересный матч с «Црвеной Звездой» за бронзу. В выходной день будет гораздо больше зрителей, баскетбол этого заслуживает. Золото проигрывают, а бронзу выигрывают», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

13 сентября УНИКС победил «Зенит» со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). УНИКС встретится с ЦСКА в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.