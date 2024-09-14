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Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 14 сентября — финал — матч за 3-е место

Суперкубок Единой лиги: расписание матчей финального дня 14 сентября
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Сегодня, 14 сентября, состоится финальный игровой день в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 14 сентября:

13:00. Матч за 5-е место. «Локомотив-Кубань» — «Бешикташ»;
16:00. Матч за 3-е место. «Црвена Звезда» — «Зенит»;
20:00. Финал. ЦСКА — УНИКС.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-е место
14 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Бешикташ
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
14 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

13 сентября УНИКС победил «Зенит» со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). УНИКС встретится с ЦСКА в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Црвена Звезда» в последнем матче обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 86:76 (23:16, 22:27, 20:16, 20:17), благодаря чему сыграет в матче за 3-е место. ЦСКА и УНИКС не потерпели ни одного поражения на групповом этапе.

Следить за матчами:
Кто станет чемпионом Суперкубка Единой лиги — ЦСКА или УНИКС? LIVE
Live
Кто станет чемпионом Суперкубка Единой лиги — ЦСКА или УНИКС? LIVE
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