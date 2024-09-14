Суперкубок Единой лиги: расписание матчей финального дня 14 сентября

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Сегодня, 14 сентября, состоится финальный игровой день в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 14 сентября:

13:00. Матч за 5-е место. «Локомотив-Кубань» — «Бешикташ»;

16:00. Матч за 3-е место. «Црвена Звезда» — «Зенит»;

20:00. Финал. ЦСКА — УНИКС.

13 сентября УНИКС победил «Зенит» со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). УНИКС встретится с ЦСКА в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Црвена Звезда» в последнем матче обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 86:76 (23:16, 22:27, 20:16, 20:17), благодаря чему сыграет в матче за 3-е место. ЦСКА и УНИКС не потерпели ни одного поражения на групповом этапе.