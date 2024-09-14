Суперкубок Единой лиги: расписание матчей финального дня 14 сентября
Поделиться
Сегодня, 14 сентября, состоится финальный игровой день в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 14 сентября:
13:00. Матч за 5-е место. «Локомотив-Кубань» — «Бешикташ»;
16:00. Матч за 3-е место. «Црвена Звезда» — «Зенит»;
20:00. Финал. ЦСКА — УНИКС.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-е место
14 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Бешикташ
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
14 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
13 сентября УНИКС победил «Зенит» со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). УНИКС встретится с ЦСКА в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.
«Црвена Звезда» в последнем матче обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 86:76 (23:16, 22:27, 20:16, 20:17), благодаря чему сыграет в матче за 3-е место. ЦСКА и УНИКС не потерпели ни одного поражения на групповом этапе.
Следить за матчами:
Комментарии
- 14 сентября 2024
-
11:29
-
11:00
-
10:39
-
09:42
-
02:19
-
00:51
-
00:29
-
00:06
- 13 сентября 2024
-
23:30
-
22:34
-
21:55
-
21:18
-
21:04
-
20:21
-
19:16
-
18:44
-
17:50
-
17:34
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:36
-
16:11
-
15:30
-
15:22
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:19
-
12:38
-
11:47
-
10:57
-
10:30
-
10:14