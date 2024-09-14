Один из лучших защитников в истории НБА рассказал, против кого не смог бы обороняться

47-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА, и один из лучших персональных защитников в истории НБА Раджа Белл заявил, что не смог бы обороняться против центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Определённо, я не смог бы защищаться против Джоэла. Я мог бы защищаться против любого игрока, но не против Джоэла Эмбиида», — приводит слова Белла издание The Sports Rush.

Белл выступал за команды «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Даллас Маверикс», «Юта Джаз», «Финикс Санз», «Шарлотт» и «Голден Стэйт Уорриорз». Белл — однократный член первой сборной всех звёзд по игре в защите (2007) и второй сборной всех звёзд по защите (2008).

Раджа провёл в НБА 706 игр, набирая в среднем 9,9 очка, делая 1,7 передачи и 2,8 подбора за матч. Эмбиид в составе сборной США завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже, в финале обыграв сборную Францию.