«Как только ты ошибаешься — тебя наказывают». Ведищев — о поражении от «Црвены Звезды»

Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги матча с сербским клубом «Црвена Звезда» и высказался о предстоящей игре за пятое место с турецким «Бешикташем» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Вчера нашим соперником была хорошо организованная, сыгранная команда. Пока что «Црвена Звезда» превосходит нас в умении быть агрессивными и играть в контактный баскетбол на любой позиции. Также у них стоит поучиться движению мяча и нацеленности защищаться в любой ситуации. В наших играх на Суперкубке, кроме двух игроков, никому не удалось отдать больше трёх передач. Это меня настораживает.

Сегодня играем с «Бешикташем» — полуфиналистом прошлогоднего Еврокубка, сохранившим практически весь состав. Настраиваемся на серьёзное противостояние, но тем не менее хотим закончить Суперкубок на хорошей ноте», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотив-Кубань».

Игра с «Бешикташем» начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.