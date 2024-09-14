Определён характер повреждения Сергея Карасёва

Стал известен характер повреждения 30-летнего российского профессионального баскетболиста, выступающего за «Зенит», Сергея Карасёва. Он получил повреждение в начале матча с УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«По результатам медицинского обследования капитану команды удалось избежать серьёзного повреждения. Уже начато восстановительное лечение. Сине-бело-голубые желают Сергею Карасёву здоровья и скорейшего восстановления!» — говорится в заявлении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

13 сентября УНИКС победил «Зенит» со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). В матче за третье место «Зенит» встретится с сербским коллективом «Црвена Звезда», а казанский УНИКС в финале сразится с московским ЦСКА.