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Определён характер повреждения Сергея Карасёва

Определён характер повреждения Сергея Карасёва
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Стал известен характер повреждения 30-летнего российского профессионального баскетболиста, выступающего за «Зенит», Сергея Карасёва. Он получил повреждение в начале матча с УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«По результатам медицинского обследования капитану команды удалось избежать серьёзного повреждения. Уже начато восстановительное лечение. Сине-бело-голубые желают Сергею Карасёву здоровья и скорейшего восстановления!» — говорится в заявлении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

13 сентября УНИКС победил «Зенит» со счётом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). В матче за третье место «Зенит» встретится с сербским коллективом «Црвена Звезда», а казанский УНИКС в финале сразится с московским ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
13 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 72
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 24, Найт - 12, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Д. Кулагин - 6, Торопов - 6, Тэйлор - 5, Лопатин - 5, Беленицкий - 1, Комолов, Илюк, Стуленков
Зенит: Мун - 21, Пойтресс - 11, Спеллмен - 10, Бэйкон - 10, Хантер - 9, Фрейзер - 8, Захаров - 3, Щербенев, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Воронцевич
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