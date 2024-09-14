22-летняя американская баскетболистка, выбранная под первым номером драфта женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) клубом «Индиана Фивер», Кейтлин Кларк установила исторический рекорд в женской НБА в своём дебютном сезоне, оформив 317 передач.

Минувшей ночью 14 сентября клуб Кларк «Индиана Фивер» встречался с «Лос-Анджелес Эйсес». Команда из Лос-Анджелеса одержала победу со счётом 78:74. Кларк в игре набрала 18 очков, сделала девять передач и девять подборов.

Девять результативных передач помогли Кейтлин возглавить список игроков с общим количеством передач за сезон. На её счету 317 передач. Она опередила идущую второй Кортни Вандерслут, набравшую в 2023 году 312 передач за сезон.

Кларк претендует на звания MVP сезона и «Новичок года».