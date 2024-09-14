Алексей Батраков отпраздновал гол в стиле звёздного баскетболиста Стефена Карри

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Оренбург» и «Локомотив» 19-летний футболист железнодорожников, играющий на позиции полузащитника, Алексей Батраков отпраздновал свой первый гол в матче в стиле звёздного разыгрывающего защитника НБА из клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, изобразив фирменный жест американца Night Night.

Фото: Кадр из трансляции

Игрок «Локомотива» Батраков оформил в матче дубль и отдал результативную передачу, чем помог своей команде одержать победу со счётом 4:2.

Карри на прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль в составе сборной США. Также Карри является четырёхкратным победителем НБА в составе «Уорриорз», которые выбрали его под седьмым номером драфта-2009.