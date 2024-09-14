«Локомотив-Кубань» одолел «Бешикташ», отыграв 16-очковое отставание после 3-й четверти

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Сегодня, 14 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоялась игра за пятое место в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между клубом «Локомотив-Кубань» и турецкой командой «Бешикташ». Победу со счётом 97:96 (21:22, 19:23, 17:28, 28:12, 12:11) одержал «Локомотив».

«Локомотив» смог перевести встречу в овертайм, отыграв 16-очковое отставание после третьей четверти. В овертайме победу краснодарскому клубу принесло трёхочковое попадание под сирену от Антониуса Кливленда.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Лучшим игроком в составе «Локомотив-Кубань» стал Би Джей Джонсон, набравший 26 очков (четыре трёхочковых попадания). У Антониуса 13 очков и одно ключевое попадание из-за дуги в концовке овертайма.

У «Бешикташа» отличился Кайл Оллмен, набравший 19 очков и шесть подборов.

В матче за третье место встретятся петербургский «Зенит» и сербский клуб «Црвена Звезда».

Суперкубок в финальном матче будет разыгран между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.