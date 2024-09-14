«Црвена Звезда» — «Зенит». Матч за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ — где смотреть

Сегодня, 14 сентября, состоится финальный игровой день в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В матче за третье место встретятся петербургский «Зенит» и сербский клуб «Црвена Звезда».

Встреча начинается в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи, присоединиться к которой можно по ссылке ниже:

«Зенит» — «Црвена Звезда». Прямая текстовая трансляция «Чемпионата».

В матче за пятое место краснодарский «Локомотив-Кубань» смог перевернуть встречу и отыграть 16-очковое отставание в игре с турецким «Бешикташем», переведя встречу в овертайм. Ключевое дальнее попадание Антониуса Кливленда принесло команде Андрея Ведищева победу в матче за пятое место.