«Црвена Звезда» — «Зенит». Матч за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ — где смотреть
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Сегодня, 14 сентября, состоится финальный игровой день в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В матче за третье место встретятся петербургский «Зенит» и сербский клуб «Црвена Звезда».
Встреча начинается в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи, присоединиться к которой можно по ссылке ниже:
«Зенит» — «Црвена Звезда». Прямая текстовая трансляция «Чемпионата».
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
14 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
3-я четверть
45 : 37
Зенит
Санкт-Петербург
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Илич, Даум, Плавшич, Костич, душ Сантуш
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Рыжов, Жбанов, Вольхин, Спеллмен, Мун, Земский, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
В матче за пятое место краснодарский «Локомотив-Кубань» смог перевернуть встречу и отыграть 16-очковое отставание в игре с турецким «Бешикташем», переведя встречу в овертайм. Ключевое дальнее попадание Антониуса Кливленда принесло команде Андрея Ведищева победу в матче за пятое место.
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