«Тренерская работа — это электрический стул». Ведищев — о работе в «Локомотив-Кубань»

Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос об ощущениях от работы в клубе в двух должностях.

«Я пока не знаю, честно. У меня всё смешано пока. Я стараюсь очень. Стараюсь, тактические схемы продумываю. У меня много вопросов других. Я отключаюсь, включаюсь. В общем, работа тренера, так скажу, это адская история. Это электрический стул. Самое главное, ты должен потратить всё своё свободное время на подготовку к тренировкам, на анализ игр, на анализ тренировок. Поэтому я очень стараюсь, думаю, буду становиться лучше так же, как и моя команда», — приводит слова Ведищева Telegram-канал «Время на атаку».

В матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» обыграл турецкий «Бешикташ», сократив 16-очковое отставание. Победу клубу принесло трёхочковое попадание Антониуса Кливленда в овертайме под сирену об окончании матча.