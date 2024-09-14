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«Тренерская работа — это электрический стул». Ведищев — о работе в «Локомотив-Кубань»

«Тренерская работа — это электрический стул». Ведищев — о работе в «Локомотив-Кубань»
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Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ответил на вопрос об ощущениях от работы в клубе в двух должностях.

«Я пока не знаю, честно. У меня всё смешано пока. Я стараюсь очень. Стараюсь, тактические схемы продумываю. У меня много вопросов других. Я отключаюсь, включаюсь. В общем, работа тренера, так скажу, это адская история. Это электрический стул. Самое главное, ты должен потратить всё своё свободное время на подготовку к тренировкам, на анализ игр, на анализ тренировок. Поэтому я очень стараюсь, думаю, буду становиться лучше так же, как и моя команда», — приводит слова Ведищева Telegram-канал «Время на атаку».

В матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» обыграл турецкий «Бешикташ», сократив 16-очковое отставание. Победу клубу принесло трёхочковое попадание Антониуса Кливленда в овертайме под сирену об окончании матча.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-е место
14 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 96
ОТ
Бешикташ
Стамбул
Локомотив-Кубань: Кливленд, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко
Бешикташ: Оллмен, Элезай, Мэтьюс, Нидхэм, Угурлу, Арслан, Морган, Аксу, Слева, Конан, Мартин, Терри
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