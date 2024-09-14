«Везёт тому — кто везёт». Ведищев — о выступлении «Локомотив-Кубань» в Суперкубке ЕЛ

Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итог Суперкубка Единой лиги ВТБ для своего клуба, в котором его подопечные заняли пятое место.

«Очень высокоуровневый турнир для предсезонного. Мы играли здесь с двумя лучшими командами турнира, как мне кажется. Ну и в последнем матче с «Бешикташем» тоже. Это очень организованная, сыгранная команда. Нам просто повезло сегодня. Мы выступали не идеально, но в баскетболе такое бывает. Ты должен верить в победу, и она приходит, если ты веришь в неё. Мы же знаем: везёт тому, кто везёт», — приводит слова Ведищева телеграм-канал «Время на атаку».

«Локомотив-Кубань» в игре за пятое место обыграл турецкий «Бешикташ» в овертайме со счётом 97:96 (21:22, 19:23, 17:28, 28:12, 12:11).