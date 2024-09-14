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«Везёт тому — кто везёт». Ведищев — о выступлении «Локомотив-Кубань» в Суперкубке ЕЛ

«Везёт тому — кто везёт». Ведищев — о выступлении «Локомотив-Кубань» в Суперкубке ЕЛ
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Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итог Суперкубка Единой лиги ВТБ для своего клуба, в котором его подопечные заняли пятое место.

«Очень высокоуровневый турнир для предсезонного. Мы играли здесь с двумя лучшими командами турнира, как мне кажется. Ну и в последнем матче с «Бешикташем» тоже. Это очень организованная, сыгранная команда. Нам просто повезло сегодня. Мы выступали не идеально, но в баскетболе такое бывает. Ты должен верить в победу, и она приходит, если ты веришь в неё. Мы же знаем: везёт тому, кто везёт», — приводит слова Ведищева телеграм-канал «Время на атаку».

«Локомотив-Кубань» в игре за пятое место обыграл турецкий «Бешикташ» в овертайме со счётом 97:96 (21:22, 19:23, 17:28, 28:12, 12:11).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-е место
14 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 96
ОТ
Бешикташ
Стамбул
Локомотив-Кубань: Кливленд, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко
Бешикташ: Оллмен, Элезай, Мэтьюс, Нидхэм, Угурлу, Арслан, Морган, Аксу, Слева, Конан, Мартин, Терри
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