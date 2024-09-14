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Зенит – Црвена Звезда, результат матча 14 сентября 2024, счет 83:70, Суперкубок Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в матче за третье место Суперкубка с разницей в 13 очков
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«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Клуб из Санкт-Петербурга победил сербскую команду со счётом 83:70 (20:16, 13:23, 23:11, 27:20).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
14 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
70 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр - 20, Кэнэн - 10, Митрович - 8, Даум - 8, Плавшич - 7, Калинич - 5, Добрич - 4, Давидовац - 3, Лазич - 2, Костич - 2, душ Сантуш - 1, Илич
Зенит: Бэйкон - 19, Щербенев - 16, Пойтресс - 14, Спеллмен - 8, Мун - 7, Захаров - 6, Хантер - 6, Жбанов - 5, Вольхин - 2, Фрейзер, Рыжов, Воронцевич

Самым результативным игроком в составе «Зенита» был форвард Дуэйн Бэйкон, на счету которого 19 очков, пять подборов и пять результативных передач. В составе «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр, на счету которого 20 очков. Кроме того, в его активе восемь подборов и шесть результативных передач.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Финал турнира, в котором встретятся ЦСКА и УНИКС, пройдёт сегодня, 14 сентября, он начнётся в 19:00 мск.

Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит». Действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.

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