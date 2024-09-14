«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в матче за третье место Суперкубка с разницей в 13 очков

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Клуб из Санкт-Петербурга победил сербскую команду со счётом 83:70 (20:16, 13:23, 23:11, 27:20).

Самым результативным игроком в составе «Зенита» был форвард Дуэйн Бэйкон, на счету которого 19 очков, пять подборов и пять результативных передач. В составе «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр, на счету которого 20 очков. Кроме того, в его активе восемь подборов и шесть результативных передач.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Финал турнира, в котором встретятся ЦСКА и УНИКС, пройдёт сегодня, 14 сентября, он начнётся в 19:00 мск.

Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит». Действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.