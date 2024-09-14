Шашич: российские клубы показывают очень высокий уровень баскетбола. Это уровень Евролиги

Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказал мнение об уровне российских команд — участниц Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Я общался с арбитрами, которые обслуживают матчи Суперкубка, и они сказали, что работают словно на битве плей-офф. Я с этим согласен. Если сербский и турецкий клубы ещё находятся в процессе подготовки к сезону, то российские клубы показывают очень высокий уровень баскетбола. Это уровень Евролиги», — приводит слова Шашича ТАСС.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене».

В нём принимают участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Финал турнира, в котором встретятся ЦСКА и УНИКС, пройдёт сегодня, 14 сентября, он начнётся в 19:00 мск.