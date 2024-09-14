Шакил О'Нил высказался о якобы фейковом видео с Дэвидом Бекхэмом

Бывший игрок НБА, член Зала славы Шакил О'Нил не считает фейковым видео с Дэвидом Бекхэмом, где он демонстрирует мастерство обращения с футбольным мячом.

Недавно ESPN перепостил вирусный рекламный ролик с участием Дэвида Бекхэма от 2011 года, где англичанин легко жонглирует футбольным мячом на калифорнийском пляже, держа в левой руке банку с напитком.

Затем он забил мяч в находящийся вдалеке мусорный бак. Ещё тогда, в 2011-м, многие задавались вопросом о подлинности отснятого материала. Однако О'Нил не разделяет этот скептицизм.

«Я всегда ему завидовал [из-за зарплаты]. А потом, наконец, я встретил его, и он оказался классным парнем. И если вы никогда не видели его документальный фильм («Бекхэм» на Netflix. — Прим. «Чемпиионата»), вам стоит его посмотреть.

Я не знал, что ему тоже пришлось через многое пройти, но это просто доказывает, какой он замечательный, как он выстоял, несмотря на всё это», — рассказал Шакил О'Нил в соцсетях.