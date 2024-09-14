Антониус Кливленд рассказал о своём победном броске в матче «Бешикташем»

Защитник «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд прокомментировал победу над «Бешикташем» в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Я очень счастлив, что мы смогли одержать победу! Мы уступали «Бешикташу» 17 очков, но смогли вернуться в игру — это многое говорит о нашей команде. Когда я выпустил мяч из рук во время последнего броска, сразу почувствовал, что забью.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

До первого домашнего матча остаётся всего неделя, и я его очень жду. Надеюсь, у нас получится порадовать наших болельщиков красивой победой!» — приводит слова Кливленда пресс-служба краснодарского клуба.

Сегодня, 14 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоялась игра за пятое место в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между клубом «Локомотив-Кубань» и турецкой командой «Бешикташ». Победу со счётом 97:96 (21:22, 19:23, 17:28, 28:12, 12:11) одержал «Локомотив».