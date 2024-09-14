Джордан Шакел покинул «Бостон Селтикс»

Американский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника Джордан Шакел, который несколько дней назад явился в тренировочный лагерь самой титулованной команды в истории НБА «Бостон Селтикс» покинул клуб.

Клуб заключил с игроком негарантированный контракт Exhibit 10, который позволит ему получить бонус, если он будет играть за «Мэн» в G-лиге в этом сезоне.

Напомним, Шакел сыграл в 24 играх за «Мэн» в прошлом сезоне, вингер в среднем набирал 12,9 очков при 40% попаданий трехочковых. Шакел также набирал 5,2 подбора за игру. А до этого Шакел также успел отыграть несколько сезонов за команду «Вашингтон Уизардс».