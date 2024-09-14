Лэндри Шемет перейдёт в «Нью-Йорк Никс»

27-летний американский атакующий защитник Лэндри Шемет, который является свободным агентом, планирует подписать однолетний контракт с «Нью-Йорк Никс».

«Вашингтон Визардс» отказались от продления контракта с Шеметом на этот игровой сезон (2024-2025). Стоимость Шемета составляет 11 миллионов долларов. Помимо «Нью-Йорк Никс», игроком также интересовались и такие известные клубы, как: «Милуоки», «Майами» и «Миннесота».

Шэмет успел провести за «Вашингтон Визардс» 46 матчей, и набирал в среднем 7,1 очков при реализации в 33,8%.

Напомним, на студенческом уровне Шемет играл за «Уичито Стэйт Шокерс». Был выбран на драфте НБА 2018 года под 26-м номером.