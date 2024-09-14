Супруга Леброна Джеймса высмеяла музыкальный вкус своего старшего сына Бронни

Саванна Джеймс, супруга Леброна Джеймса, шуточно высмеяла музыкальный вкус своего старшего сына Бронни.

«Я не слушаю радио в машине Бронни. Я не делаю этого, даже когда он везёт меня в моей машине, я просто не включаю радио. Мне не нравится, когда кто-то садится в мою машину и диктует мне какую станцию слушать. Если я за рулем, то я выбираю плейлист», — рассказала Саванна Джеймс в своём подкасте Everybody`s Crazy.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джей Джей Редик высказался о том, насколько сильно он беспокоится о состоянии игроков своей команды — Леброна и Дэвиса — перед началом регулярного чемпионата НБА.