Министр спорта РФ Дегтярёв похвалил Единую лигу за организацию Суперкубка

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о Суперкубке Единой Лиги ВТБ. В финале московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счётом 87:72.

«Шикарный матч, хороший баскетбол. Видно было, что игра с преимуществом ЦСКА, но моменты были хорошие с обеих сторон. Моя жена болела за УНИКС, но я именно сегодня больше за ЦСКА. Поздравляю болельщиков, руководство клуба, лиги с хорошим финалом.

Лигу надо поблагодарить за большую международную работу. То, что «Бешикташ» и «Црвена Звезда» были здесь, в Москве — это очень хорошо. Да, есть сложности на международной арене. Коллективный запад, вы сами прекрасно видите, создаёт проблемы, санкции вводит. Но это не мешает лигам и некоторым федерациям проводить работу на международной арене. Всё зависит от менеджмента, готовности, желания, связей. Поэтому выражаю благодарность всем руководителям и лиге за хорошую работу», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.