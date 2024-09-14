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Министр спорта РФ Дегтярёв похвалил Единую лигу за организацию Суперкубка

Министр спорта РФ Дегтярёв похвалил Единую лигу за организацию Суперкубка
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о Суперкубке Единой Лиги ВТБ. В финале московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счётом 87:72.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 72
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин

«Шикарный матч, хороший баскетбол. Видно было, что игра с преимуществом ЦСКА, но моменты были хорошие с обеих сторон. Моя жена болела за УНИКС, но я именно сегодня больше за ЦСКА. Поздравляю болельщиков, руководство клуба, лиги с хорошим финалом.

Лигу надо поблагодарить за большую международную работу. То, что «Бешикташ» и «Црвена Звезда» были здесь, в Москве — это очень хорошо. Да, есть сложности на международной арене. Коллективный запад, вы сами прекрасно видите, создаёт проблемы, санкции вводит. Но это не мешает лигам и некоторым федерациям проводить работу на международной арене. Всё зависит от менеджмента, готовности, желания, связей. Поэтому выражаю благодарность всем руководителям и лиге за хорошую работу», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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