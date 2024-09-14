Обнародована символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги. В списке нет игроков «Зенита»

Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку лучших игроков Суперкубка-2024. Отметим, что в списке нет игроков «Зенита».
Символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги:
Урош Плавшич («Црвена Звезда»);
Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»);
Керем Конан («Бешикташ»);
Алекса Аврамович (ЦСКА);
Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).
Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» прошёл в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимали участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул).
Победителем турнира стал ЦСКА. УНИКС занял второе место. Третьим стал «Зенит».