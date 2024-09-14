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Андреа Тринкьери останется у руля «Жальгириса» ещё на два года

Андреа Тринкьери останется у руля «Жальгириса» ещё на два года
Андреа Тринкьери
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Президент «Жальгириса» Паулюс Янкунас рассказал, что итальянский тренер Андреа Тринкьери ещё на два сезона останется у руля литовского баскетбольного клуба. Новый контракт специалиста с клубом закончится в июне 2026 года.

«Да, текущий контракт Андреа был продлен ещё на один сезон, и мы продолжим работать», — приводит слова президента клуба Паулюса Янкунаса Basket News.

До перехода в «Жальгирис» Тринкьери тренировал немецкую «Баварию» и дважды выигрывал с ней Кубок Германии, а также два раза завоёвывал серебряные медали национального чемпионата страны. А с момента его перехода в «Жальгирис» он выиграл 9 из 17 матчей в Евролиге.

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