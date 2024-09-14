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Назван игрок ЦСКА, который стал MVP Суперкубка Единой лиги

Назван игрок ЦСКА, который стал MVP Суперкубка Единой лиги
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Единая лига ВТБ объявила лучшего игрока Суперкубка-2024. Им стал сербский защитник ЦСКА Алекса Аврамович.

Отметим, что Аврамович также вошёл в символическую пятёрку турнира. Алекса стал самым результативным игроком в составе ЦСКА в финальном матче с казанским УНИКСом. Он набрал 15 очков. Кроме того, в его активе три подбора и шесть результативных передач.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» прошёл в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимали участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул).

Победителем турнира стал ЦСКА. УНИКС занял второе место. Третье место занял «Зенит».

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