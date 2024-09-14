Президент Единой лиги Кущенко подвёл итоги Суперкубка

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги Суперкубка-2024.

«Суперкубок Единой лиги ВТБ в целом точно удался. Большие благодарности нашим зарубежным партнёрам и командам, которые приехали.

В финале УНИКС, пропустив достаточно много в первой четверти, вернувшись — снова отпустил ЦСКА: третья погоня не удалась. По накалу игра была достойна финала, интриги и эмоций было достаточно.

Интересная игра была за пятое-шестое место между «Локомотивом-Кубань» и «Бешикташем». Уникальная победа «Локомотива-Кубань» в овертайме. Украшение. Думаю, что по игре это самая интересная игра.

«Зенит» и «Црвена Звезда, наверное, уже немножко другие задачи решали. Но игра получилась неплохой», — передаёт слова Кущенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.