Президент Единой лиги Кущенко: в новом сезоне ждём интересную историю от «Уралмаша»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2024/2025.

«В новом сезоне Единой лиги ВТБ будет четыре круга. Непросто, необходимо иметь запас. Команды скоростные. Пока по подписаниям ждём интересную историю от «Уралмаша». Остальных, может, мало видели. Возможно, будет новый чемпион», — передаёт слова Кущенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На прошлой неделе баскетбольный клуб «Уралмаш» провёл товарищеский матч с турецким коллективом «Бешикташ» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup и одержал победу со счётом 88:82 (17:29; 20:17; 30:16; 21:20).