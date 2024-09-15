«Лейкерс» договорились о подписании контракта с 24-летним центровым

Американский клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил, что им удалось достигнуть договорённости о подписании контракта с 24-летним камерунским баскетболистом Кристианом Колоко, играющим на позиции центрового.

Об этом сообщил журналист Эдриан Войнаровски в социальной сети Х.

До недавнего времени Колоко являлся свободным агентом. Камерунец не выступал в НБА почти полтора года из-за проблем со здоровьем. В его организме были обнаружены тромбы, и только спустя этот длительный промежуток времени он вновь получил допуск на площадку.

Последнее время перед перерывом (в сезоне 2022-2023) Колоко выступал за «Торонто», но с начала этого года был официально отчислен из канадской команды.