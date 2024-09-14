Тренер ЦСКА Пистиолис рассказал, кому посвятил победу в Суперкубке

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В финале ЦСКА обыграл казанский УНИКС — 87:72.

«Очень счастлив ещё и потому, что сегодня день рождения моей дочери, и я хочу посвятить эту победу ей. Это также очень важно для наших болельщиков. И, что самое главное, это сильный старт для нас перед сезоном, который вот-вот начнётся, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать в том же духе», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» прошёл в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимали участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул).