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Тренер ЦСКА Пистиолис рассказал, кому посвятил победу в Суперкубке

Тренер ЦСКА Пистиолис рассказал, кому посвятил победу в Суперкубке
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В финале ЦСКА обыграл казанский УНИКС — 87:72.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 72
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин

«Очень счастлив ещё и потому, что сегодня день рождения моей дочери, и я хочу посвятить эту победу ей. Это также очень важно для наших болельщиков. И, что самое главное, это сильный старт для нас перед сезоном, который вот-вот начнётся, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать в том же духе», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» прошёл в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимали участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул).

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