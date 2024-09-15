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В Единой лиге внесли изменения в символической пятёрке Суперкубка, добавив игрока «Зенита»

В Единой лиге внесли изменения в символической пятёрке Суперкубка, добавив игрока «Зенита»
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Единая лига ВТБ внесла изменения в символическую пятёрку Суперкубка, добавив в неё игрока «Зенита» Дуэйна Бэйкона.

«Дуэйн Бэйкон из «Зенита» – в символической пятерке Суперкубка-2024!

Единая Лига ВТБ восстанавливает справедливость и приносит извинения игроку и клубу! Награда Дуэйну Бэйкону будет вручена в ближайшее время», — написано в заявлении Лиги.

В трёх матчах турнира Бэйкон набирал в среднем 16,7 очка, совершал 4,0 подбора, 2,3 передачи.

Обновлённая символическая пятерка Суперкубка Единой Лиги ВТБ выглядит следующим образом:
Урош Плавшич («Црвена Звезда»);
Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»);
Керем Конан («Бешикташ»);
Дуэйн Бэйкон («Зенит»);
Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).

Из изначальной пятёрки исключен MVP Суперкубка – Алекса Аврамович (ЦСКА).

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