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В Единой лиге внесли изменения в символической пятёрке Суперкубка, добавив игрока «Зенита»

Единая лига ВТБ внесла изменения в символическую пятёрку Суперкубка, добавив в неё игрока «Зенита» Дуэйна Бэйкона.

«Дуэйн Бэйкон из «Зенита» – в символической пятерке Суперкубка-2024!

Единая Лига ВТБ восстанавливает справедливость и приносит извинения игроку и клубу! Награда Дуэйну Бэйкону будет вручена в ближайшее время», — написано в заявлении Лиги.

В трёх матчах турнира Бэйкон набирал в среднем 16,7 очка, совершал 4,0 подбора, 2,3 передачи.

Обновлённая символическая пятерка Суперкубка Единой Лиги ВТБ выглядит следующим образом:

Урош Плавшич («Црвена Звезда»);

Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»);

Керем Конан («Бешикташ»);

Дуэйн Бэйкон («Зенит»);

Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).

Из изначальной пятёрки исключен MVP Суперкубка – Алекса Аврамович (ЦСКА).