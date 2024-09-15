«Смешно». Самый низкорослый игрок в истории НБА раскритиковал резонансные слова Эдвардса

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и самый низкорослый игрок в истории североамериканской лиги (160 см) Маггси Богз прокомментировал заявление атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса о том, что Майкл Джордан был единственным игроком 1990-х с выдающимися навыками.

«Когда Энтони Эдвардс утверждает, что Майкл был единственным выдающимся игроком в 90-х, это звучит смешно.

Такое заявление не свидетельствует о глубоком понимании игры. Если ты считаешь себя знатоком баскетбола, ты должен учитывать все аспекты и нюансы. Это высказывание проявляет неуважение ко многим игрокам того времени», — заявил Богз во время подкаста Марка Джексона.