«Он нёс всякую чушь». Гарнетт и Пирс вспомнили, как Джордан доминировал в конце карьеры

Прославленные баскетболисты «Бостон Селтикс» Пол Пирс и Кевин Гарнетт, ставшие чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2008 году, во время подкаста Гарнетта вспомнили о легендарном Майкле Джордане в период его игры за «Вашингтон Уизардс» в последние годы карьеры (2001-2003).

Кевин Гарнетт. Майкл был невероятно хорош, даже в те времена. Он любил нести всякую чушь.

Пол Пирс. Да, он всё ещё подначивал.

Кевин Гарнетт. Всё ещё подначивал, всё ещё был мастером. Единственная проблема была в его здоровье. И мне пришлось его опекать. Он однажды набрал против нас 40 очков. Я тоже набрал около 38. Он много водил мяч.

Знаешь, я давно не играл на позиции лёгкого форварда, но Флип (Флип Сандерс — главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» с 1995 по 2005 год. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Нет, ты единственный, кто может его остановить». Я ответил: «У нас есть два защитника, почему они не могут?» Он сказал: «Нет, это будешь ты». Я сказал: «Ладно, хорошо, давайте попробуем».

Пол Пирс: Майкл набрал против меня 32 очка. А я сколько набрал? Всего 14? Да уж. Он набрал против нас 32.