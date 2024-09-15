Бывший игрок НБА рассказал, в чём Леброн Джеймс преуспеет после завершения карьеры

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин высказал мнение о том, что нынешний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может стать успешным владельцем одной из команд североамериканской лиги после завершения своей профессиональной карьеры.

«Я действительно считаю, что Леброн добьётся успеха в роли владельца, поскольку он хорошо понимает, каким должен быть победный продукт. У него есть знания о том, что нужно для достижения успеха, и возможность выбирать ситуацию в качестве владельца будет ему на руку.

Многие думают, что у Леброна уже была значительная степень контроля в командах, где он играл, и что решения всегда принимались с его участием. Мы не знаем, насколько это правда.

Но в роли владельца у него действительно будет полный контроль, и каждое решение будет проходить через него. Возможность одобрять или отклонять сделки и принимать важные решения станет для него ключом к успеху», — заявил Мартин в рамках подкаста Гилберта Аренаса.